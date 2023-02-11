محمد التاجي يُثير الجدل حول زراعة شعر رأسه ولحيته وجسدة النحيل.. لن تتخيلوا كيف أصبح الآن!

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 02:49 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل محمد التاجي نشرها أحد أصدقائه، ويظهر الفنان في الصورة بلوك شبابي عصري، وذلك بعد قيامه بعملية جراحية نتيجة إصابته بفتق في الأمعاء الدقيقة.

وتم تداول الصورة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بسبب أن المتابعين لمحمد التاجي لم يعتادوا على ظهوره بهذا اللوك الجديد من قبل.

لوك محمد التاجي

ظهر التاجي بقميص أزرق منقوش وبقصة شعر شبابية وهو ما تساءل عنه المتابعين إذا ما كان قم بعملية زرع شعر أم لا؟ أم أن هذا اللوك الجديد هو صورة من أحد الأعمال الرمضانية التي يقوم بتحضيرها أو من أحد الأفلام التي يقوم بتصويرها، وهذا ويعد محمد التاجي واحدًا من أهم ممثلي الكوميديا والتراجيديا في الوسط الفني المصري.

ومن الجدير بالذكر أن محمد التاجي غاب عن الأعمال الفنية لمدة تجاوزت الثماني سنوات، إلا أنه عاد بقوة من خلال العديد من الأعمال التي شارك فيها، والتي منها “مسلسل ملوك الجدعنة” في رمضان 2021، ومن أبرز الأعمال التي تسببت في شهرته هي مسرحية المتزوجون مع الممثل الراحل سمير غانم.

أول تعليق من محمد التاجي على صورته المتداولة

من جانبه، كشف الفنان محمد التاجي حقيقة خضوعه لعملية زرع شعر، بعدما انتشر له صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلالها بشعر ولحية كثيفين، مما جعل الجمهور يزعم خضوعه لعملية زر للشعر.

وقال محمد التاجي في تصريح صحفي، معربًا عن غضبه الشديد من شائعة خضوعه لـ عملية زراعة شعر: أنا مزرعتش شعر الكلام ده كذب وغير صحيح وبيضايقني موضوع الشائعات دي، ليه الناس كتبت كلام كذب أي حد عايز يخترع كلام والناس تسكت وتصدقه، عيب اللي بيتعمل دلوقتي كلام فارغ وقلة ذوق.

وأضاف محمد التاجي، أن الصورة مسربة له من أحد الأعمال الدرامية التي يعكف على انتهاء تصويريها في الوقت الحالي، ولم يعلم هوية الشخص الذي نشر الصورة.

محمد التاجي يخضع لعملية جراحية

وكشف محمد التاجي عن تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الحالية ، حيث يستعد لإجراء عملية جراحية لم يكشف تفاصيلها .

وطلب محمد التاجي من جمهوره عبر صفحته على موقع «فيسبوك» الدعاء له، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه

وكشف محمد التاجي تفاصيل وعكته الصحية، وذلك في تصريحات سابقة: الحمد لله فضل ونعمة من ربنا، كان عندي فتق في الأمعاء الدقيقة، وكل أمعائي اتحشرت داخل الفتق، قضى ربنا وأنا راضي، الحمد لله لحقوني، ولو الموضوع زاد ومحدش اكتشفه كانت أمعائي ماتت.

محمد التاجي وأحدث لقاء

وتحدث الفنان محمد التاجي عن الإحصائية التي تؤكد أن هناك أكثر من ٣ ملايين أسرة تعولها إمرأة، مُضيفاً:” نفسي اقعد في البيت وتعولني امرأة”.

وقال محمد التاجي خلال لقائه في برنامج “البخت” مع الإعلامية خلود عزمي، المذاع على قناة الشمس، أن التصريحات التي تخرج دائمًا عن الرجال في أحد البرامج التلفزيونية تهز من صورة الرجل في المجتمع المصري كله، وأن لكل قاعدة شواذ”.

كما انتقد محمد التاجي مهاجمة الإعلامية رضوى الشربيني للرجال باستمرار، مُضيفًا: “هو مش الراجل ده أبو ولادك”.

وعن تصريحه الأخير الذي هاجمها خلاله، والذي قال خلاله إنها إذا كانت زوجته كان سيقوم بتطليقها في اليوم الثاني من الزواج، مُضيفًا: “أنا لما يبقى فيا إشكال مروحش أصلح في المجتمع، فاقد الشيء لا يعطيه مقدرتش انجح في حياتي”.

وأكد محمد التاجي أن ابنته الكبرى متزوجة منذ عشر سنوات، ولكنه طيلة هذه الفترة لم يعلم بأي مشكلة تخصها هي وزوجها، مُضيفاً:” معرفش حاجة عن بنتي، وقولتلها ولو حصل بينكم حاجة أوعي تحكيلي ولا تحكي لأمك، وقولت لجوزها نفس الكلام، إشكالتكوا تحلوها في بيت مقفول عليكوا حتى ولادكوا ميعرفوهاش”.

وتابع الفنان محمد التاجي: “المرأة بقت ست مفترية وشكلها أوفر بسبب البرامج الغريبة اللي بتعملوها”.

وأكد محمد التاجي على أنه ضد كلام رضوى الشربيني وراغدة شلهوب وضد أي إمرأة تعمل مصلحة اجتماعية، لافتاً:” مينفعش أقعد أعمل مصلح اجتماعي وأنا عندي ضروبات كتيرة في حياتي”.

أخر أعمال محمد التاجي

وفي سياق آخر، شارك محمد التاجي في دراما رمضان الماضي بثلاث مسلسلات هما “فاتن أمل حربي“، “ملف سري“، “دايما عامر”، وحقق من خلالهما نجاحاً كبيراً. “مسلسل دايما عامر“، بطولة لبلبة، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، وآخرون من النجوم والفنانين.

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