إسعاد يونس ترقص ب “العكاز” في أحدث ظهور لها بعد أزمتها الصحية

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 02:49 مساءً - كشف الإعلامي أحمد فايق عن عودة الفنانة إسعاد يونس لتقديم برنامجها “صاحبة السعادة”، بعد فترة غياب استمرت 47 يوما على خلفية تعرضها لأزمة صحية خضعت على إثرها لجراحة عاجلة .

عرض الإعلامي أحمد فايق خلال تقديمه لبرنامجه “مصر تستطيع” مقطع فيديو ظهرت به إسعاد يونس خلال دخولها الاستوديو الخاص بتصوير برنامجها “صاحبة السعادة” وهي تستند على عكاز وترقص به وسط تشجيع وترحيب العاملين بها .

وقالت إسعاد يونس في الفيديو مطمئنة محبيها على وضعها الصحي وموجهة الشكر لكل من سأل عنها: “أنا بطمن الناس كلها الحمد لله، ربنا يخليكو يارب .. حقيقي انتوا غطتوني بكل حب وحنان وسؤال ورعاية والدعا، صعبة أوي إن الواحد يحصر المحبة دي كلها ويعرف يشكر الناس” .

تابعت: “الفترة مرت صعبة طبعا، محنة زي أي حد وخلت الواحد يحس بالناس اللي بتمر بمحنة يكون قريب ليها اكتر لأنه الموضوع عايز إرادة وتقبل ومنستسلمش للمحن اللي بنمر بيها” .

أضافت وهي توجه نصيحة للأشخاص الذين في مثل عمرها: “مهم جدا وانت بتطلع السلم إنك ترفع رجلك أطول من السلمة، لإن معظم الوقوع بيجي من إنه الرجل مبتطلعش فوق السلمة، الرجل بتخبط في السلمة” .

أكملت: “ودي الوقعة اللي أنا وقعتها على عضمة الحوض عندي فاتكسر الحوض وتم زرع مفصل صناعي ليا مكان الحوض المكسور .. ودايما أقول خلو بالكو العضم عايز الواحد ياخد باله أوي من حركته صغير كان أو كبير” .

واصلت إسعاد يونس: “أنا بتقدم بكل الشكر والعرفان للدكتور عمر سليمان، بدون مساعدته أنا مكنتش وقفت فهي المسألة عايزة عزيمة وإصرار إنك تقوم تقف على رجليك” .

واختتمت متحدثة عن فريق عمل برنامجها: “علاقتي بيه علاقة صعب تطلق عليها علاقة زمالة في الشغل، متنفعش لإن احنا باقلنا 8 سنين عاملين زي العاشق والمعشوق .. مسابونيش ولا دقيقة، بيسألوا ومتواجدين حواليا” .