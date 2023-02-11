من هو منافس أشرف زكي على منصب نقيب المهن التمثيلية؟.. هويته ستدهشك بالتأكيد

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 02:48 مساءً - أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، مساء يوم الخميس الموافق 9 فبراير، غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والمقررة انعقادها في يوم 3 مارس المقبل.

ويتنافس على منصب نقيب المهن التمثيلية كل من الدكتور أشرف زكي، النقيب الحالي، والفنان حلمي فودة والمخرج أحمد السيد أبو موسى.

موعد انتخابات نقابة المهن التمثيلية

ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم الجمعة 3 مارس المقبل من الثامنة صباحًا حتى العصر على 6 مقاعد من الأعضاء ومقعد النقيب الذي يشغله حاليًا الدكتور أشرف زكي.

المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس نقابة المهنة التمثيلية المصرية

من هو حلمي فودة؟

الفنان حلمي فودة هو ممثل مسرحي مصري, قدم العديد من الأدوار التي تصل لأكثر من 100 عمل فني، بدأ بالأدوار الصغيرة إلى أن تم اختياره لتقديم شخصية صلاح الدين الايوبى في مسلسل يحمل نفس الاسم، وشارك في عدة أعمال منها: (طاقة نور و وضع أمني ومسلسل الاختيار الجزء الثالث). وغيرها الكثير من الأعمال .

الفنان حلمى فودة

من هو أحمد السيد أبو موسى؟

أما عن المرشح التاني فهو أحمد السيد أبو موسى وهو مخرج بالمسرح القومى المصرى – عضو في عدد من اللجان الفنية بالمسارح والمهرجانات ودور الثقافة المصرية، عمل كمدرب للتمثيل والرقص للتدريب على فنون الاداء أو ما يعرف بالـ(كاستنج دايركتور) فى عدد من الاعمال التليفزىونيه منها “مسلسل باب الخلق” و”مسلسل اختيار اجباري” وشارك ايضًا كممثل فيما يقارب ال20 عمل فني كان آخرها دور شكري في مسلسل (الآنسة فرح ج 3)

المخرج أحمد السيد أبو موسى



الفنان أشرف زكي

وكان تقدم نقيب المهن التمثيلية الحالي، دكتور أشرف زكي بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي من انتخابات النقابة.

وأشرف زكي هو مخرج مسرحي وممثل مصري. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. بدأ حياته الفنية كممثل من خلال المسلسلات التلفزيونية، من خلال مسلسلات مثل (خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، أم كلثوم. شارك في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة في أفلام، مثل (عيال حبيبة، الوتر، الرجل الغامض بسلامته). ومن أهم أعماله كمخرج مسرحي (ضحك ولعب ومزيكا، عائلة الفك المفترس، كحيون ربح المليون. تزوج من الممثلة (روجينا) وأنجبا ابنتان.

أشرف زكي

يُشار أن نقيب المهن التمثيلية الحالي هو الفنان أشرف زكي، الذي دخل النقابة منذ عام 1990، وتدرج في كل المناصب حتى وصل إلى منصب النقيب.

أعضاء مجلس النقابة

وترشح عن المقاعد الستة لمجلس النقابة كل من: الفنان أحمد بدير، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة نهال عنبر، والفنانة هند عاكف، والفنان أشرف طلبة، والفنانة عفاف رشاد، والفنانة لقاء سويدان، والفنان محمد صلاح آدم، وحكمت عاطف، وعلي كمالو، ومحمد عاشور، وصلاح طافش.

نقابة المهن التمثيلية

ولدت فكرة نقابة المهن التمثيلية عندما بدأت دورات الكاميرا تتعطل عن السير وذلك على أثر انقطاع ورود الفيلم الخام إلى المملكة المصرية، وبلغت الأزمة ذروتها عندما أعلنت الشركات السينمائية أسفها لتسريح فنانيها وعمالها لعدم استطاعة هذه الشركات مواصلة العمل وسيتبع ذلك بلا شك عطل لجميع الأيدي العاملة والرؤوس المفكرة والإنتاج السينمائي المحلي .

وهنا أدرك الكل ضرورة التعاون والتكاتف ليقفوا صفاً واحداً لملاقاة هذا الشر الداهم الذي كان يوئد بالفيلم المصري وهو لازال في مهدة .

وفي يوم 21 نوفمبر سنة 1943م اجتمع بنادي السينما المصرية بشارع عدلي باشا رقم 20 بالقاهرة جميع المحترفين في صناعة السينما وألفوا نقابتهم لترعى مصالحهم ولتأخذ من يسرهم لعسرهم، ويشاء الله بالفيلم المصري خيراً فلم ينقضي عام واحد حتى دارت الكاميرات من جديد ودارت بأقصى سرعتها فعاد الرخاء واليسر لجميع العاملين بها وازدهرت صناعة السينما في مصر.

نقابة المهن التمثيلية تفتتح دار مسنين للفنانين

من ناحية أخرى سبق وشهدت النقابة افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر فى مدينة 6 أكتوبر فى ديسمبر الماضى، كما شدت وقتها تكريم الفنانين أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة افتتاح أول دار مسنين للفنانين.

وحضر افتتاح دار القوة الناعمة للمسنين من فنانى مصر: صابرين، بشرى، عبير صبرى، لقاء سويدان، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى، أشرف طلبة، حنان شوقى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، صبرى فواز، سلوى محمد على، أشرف فهمى، أحمد سلامة، وآخرون.

وزينت صور نجوم زمن الفن الجميل طرقات دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر، ومن ضمن صور الفنانين التى زينت حوائط الدار: عبد الحليم حافظ، نادية لطفى، يحيى شاهين، على الكسار، مارى منيب، عمر الشريف، سناء جميل، عبد المنعم مدبولى، سعيد عبد الغنى، محمود المليجى وآخرون.

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