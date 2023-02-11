فنان شهير يعلن استعداده لتبني الرضيعة المولودة تحت الأنقاض في زلزال سوريا

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 02:48 مساءً - أعلن الفنان السعودي رابح صقر عن استعداده لتبني الطفلة الرضيعة التي ولدت تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب سوريا مؤخرا وراح ضحيته والديها .

وطالب رابح صقر في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” في تعليقه على تقرير نشرته قناة “العربية” مساعدته في الوصول لهذه الطفلة وإرشاده لمن يستطيع التواصل معه .

فكتب “صقر” قائلا: “مين ممكن أقدر أتواصل معه؟ .. وياليت إدارة العربية توصلني .. أنا على استعداد لتبني البنت الرضيعة” .

وفي نفس السياق كانت قد كشفت في وقت سابق مقدمة البرامج المغربية هند بومشمر عن استعدادها أيضا لتبني هذه الطفلة في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” .

نشرت هند بومشمر صورة للرضيعة، كتبت في تعليقها عليها: “أنا مستعدة أن أتكفل وأتبنى هذه الطفلة إذا ليس لها إلا الله وإذا الإجراءات القانونية تسمح في سوريا .. أرجو إيصالي إلى المسؤولين والإفادة” .

وكان قد ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر يوم الإثنين الماضي بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين .