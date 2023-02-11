ياسمين صبري تلغي متابعة أحمد أبو هشيمة .. والأخير يرد

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 02:48 مساءً - قامت الفنانة ياسمين صبري بإلغاء متابعة طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
وعلى الجانب الآخر قام أحمد أبو هشيمة أيضا بإلغاء متابعته لياسمين صبري على “انستجرام”، لينفيا بذلك ما تردد في الفترة الماضية حول عودتهما مجددا .
وكانت قد أعادت الفنانة ياسمين صبري في خطوة مفاجئة بشهر سبتمبر الماضي متابعة زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر حسابه على إنستجرام .
ومن جانبه أعاد أحمد أبو هشيمة متابعته لياسمين صبري عبر موقع إنستجرام .. ويأتي ذلك بعد قيام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عقب إعلان انفصالهما .
وأثارت هذه الخطوة من جانبهما حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول عودة الثنائي من جديد بعد إعلان انفصالهما في شهر مايو الماضي بعد زواج استمر لمدة عامين .
وترددت في الفترة الماضية أيضا أخبارا حول عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة خاصة بعد ظهورها في أكثر من صورة مرتدية خاتم الزواج .
وعلقت الفنانة المصرية على تلك الأخبار نافية إياها في لقاء تليفزيوني لها، فقالت: “أنا خواتمي كتير الحمد لله .. وده مش خاتم الزواج” .
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