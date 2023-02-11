حقيقة تقاضي عمر كمال 450 ألف دولار لإحياء حفل في ليبيا

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 02:48 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول إحياء المطرب عمر كمال لحفل غنائي في ليبيا مقابل حصوله على مبلغ مالي يقدر ب 450 ألف دولار .
نفى عمر كمال هذه الأخبار في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، تضمن صورة للخبر المتداول .
كتب في تعليقه عليها: “شعب ليبيا الحبيب، لا صحة تماما للأرقام دي ووضع ليبيا وبلدية أبو سليم ناس بسيطة متسمحش اطلاقا بدفع نص مليون دولار” .
تابع: “أنا جاي افرح وابسط ناس ليبيا اللي بنحبهم وبنعشقهم في مصر، وأنا لو واخد هذا الأجر أو نصه حتى هتبرع بيه لضحايا الزلزال لاخواتنا في في سوريا وتركيا” .
أضاف عمر كمال: “وأجري اللي واخده في ليبيا أقل من أجري في أي بلد تاني بروحه عشان ظروف ليبيا .. واشوفكم على خير في أبو سليم يوم 18 فبراير نفرحكم” .
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