مي نور الشريف تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 12:51 مساءً - كشفت الفنانة مي نور الشريف عن حقيقة ارتدائها للحجاب بعد ظهورها مرتدية إياه في أحدث ظهور لها، مما أثار تساؤلات المتابعين حول هذا الأمر .

أشارت مي نور الشريف إلى أن سبب ارتدائها للحجاب هو شعورها بالبرد فقط ولكنها ليست محجبة، فقالت في إجابتها على سؤال من متابعة لها حول إن كانت قد تحجبت: “لأ، دي درجة الحرارة” .

وكانت قد شاركت مي متابعيها بصور جديدة بعد فترة غياب عن السوشيال ميديا تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي وشقيقتها سارة نور الشريف في أحدث ظهور لهم .

نشرت مي نور الشريف هذه الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت بها وهي ترتدي الحجاب وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حبها للتصوير .

فكتبت قائلة: “بحب التصوير لقدرته أنه يحفظلي لحظة حلوة عيشتها، وأنه وسيلة لزيارة ذكري وحشاني، وساعات لتذكرني بمشواري من نجاحات وإخفاقات، من قرارات قليلة الخبرة وقدرتي علي تعلم الدرس واختياري الأمل والإصرار علي اكتشاف الحياة” .

تابعت: “الصورة عندها قدرات غير عادية، أن ترجعنا لشعور جميل حسينا بيه وترسم علي وجهنا إبتسامة وساعات قلبنا يدق دقة زيادة .. الله يديم حبايبي وسندي وضهري فوق راسي ويديم الابتسامة مش بس علي شفايفهم وكمان جوا قلوبهم” .