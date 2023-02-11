خبر مؤسف جدًا عن الفنانة القديرة سميحة أيوب!

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 12:51 مساءً - تعرضت الفنانة القديرة سميحة أيوب لكسر في الفخذ إثر سقوطها بمنزلها استلزم دخولها غرفة العمليات.

وأعلن أمس أحد أقارب سميحة أيوب في تصريحات صحفية، خضوعها لعملية جراحية في الفخد بعد أن سقطت في منزلها الأربعاء الماضي أثناء استعدادها للذهاب لتصوير مشاهدها في مسلسل “حضرة العمدة“.

تفاصيل الحالة الصحية لـ سميحة أيوب

وأضاف المصدر أن حالة سميحة أيوب شهدت تحسنا ومن المقرر أن تغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة على أن تستكمل علاجها بالمنزل وهى الآن تحت الملاحظة من قبل الأطباء.

نهال عنبر تطمئن الجمهور على حالة سميحة أيوب

هذا وقد أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومسؤول الملف الصحي بالنقابة، أن حالة الفنانة سميحة أيوب جيدة، وذلك بعد أنباء تعرضها لكسر في الفخذ إثر سقوطها بمنزلها.

وقالت نهال عنبر في تصريحات صحفية: “كل اللي أقدر أقوله هي كويسة وبصحة جيدة، وبطمن كل الناس عليها”.

وأوضحت نهال عنبر أن الفنانة سميحة أيوب ترفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية بشأن حالتها الصحية في الوقت الحالي “وكل ما يمكننا فعله هو تقدير موقفها، والاطمئنان عليها فقط”.

سميحة أيوب في موسم رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، كانت سميحة أيوب قد اكدت انها تستعد لتصوير دورها ضمن احداث مسلسل حضرة العمدة المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2023 القادم وتشارك في بطولته مع روبي.

وقالت سميحة أيوب في تصريحات محلّية: العمل ليس صعيدي كما يعتقد البعض واللكنة التي نتحدث بها ستكون عادية، كما اننا لم نحدد مدينة او محافظة بعينها خلال الاحداث .

وأضافت الفنانه القديرة سميحة ايوب : سعيدة بالتعاون في المسلسل مع الكاتب إبراهيم عيسى لأن العمل به فكرة ورؤية يشرح من خلاله المجتمع يرصد من خلاله بعض الظواهر

وتشارك سميحة أيوب، في مسلسل “حضرة العمدة”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي. مع عدد من النجوم والفناننين

مسلسل حضرة العمدة من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم: روبي، أحمد رزق، محمود عبدالمغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبدالله، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وآخرين.

سميحة أيوب

يُذكر عن الفنانة سميحة أيوب ممثلة مسرحية وسينمائية، شاركت في نحو 170 مسرحية، إضافة إلى أربعين فيلما، إلى جانب مسلسلات وسهرات تليفزيونية عديدة. تعد إحدى رائدات المسرح المصري، وقد أطلق عليها النقاد “سيدة المسرح العربي”، وشاركت في إثراء الحركة الفنية لمدة جاوزت الخمسين عاماً.

أهم أعمالها الفنية كانت في مجال المسرح، حيث شاركت في نحو 170 مسرحية طوال رحلتها الفنية، التي جاوزت نصف قرن، منها “كوبري الناموس”، و”السبنسة”، و”الخديوي”، و”ست الملك”، و”دماء على ستار الكعبة”، و”العباسة”، و”سكة السلامة”، و”العمر لحظة”، و”رابعة العدوية”، و”ست البنات”، و”المنقذة والصعلوك”، و”سقوط فرعون”، و”صندوق الدنيا”، و”الفتى مهران”، و”ليلة الحنة”.

نالت سيدة المسرح العربي العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1966، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس السوري حافظ الأسد عام 1983، كما حصلت على وسام بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار دستان عام 1977، ووسام آخر من تونس، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979.

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