شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "بأم عيني 1948" مرة أخرى بمهرجان المنصورة بناء على طلب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفنان الفلسطيني الكبير غنام غنام مسرحيته ( بأم عيني 1948 ) بمهرجان " المنصورة المسرحي" في دورته الثانية والتي تحمل اسم الفنان الكبير عبدالغفار عودة وذلك يوم الخميس الماضي بمسرح ديوان عام المحافظة ، ولكن بناء علي طلب الجماهير فقد تم إضافة عرض آخر اليوم بمسرح قصر الثقافة بالمنصورة ليتمكن جمهور المنصورة الذي لم يتمكن من مشاهدة العمل من مشاهدته بعد النجاح والإشادات النقدية والجماهيرية به، خاصة أنه يسرد جوانب من تجربه حقيقية، ويسلط الضوء على حياة أهلنا في فلسطين المحتلة منذ 1948 وعن مظاهر تمسكهم بهويتهم والدفاع عنها، ومن بينها مثلاً قبور شهداء ثورة البراق عام 1929 في مدينة عكا.

"بأم عيني 1948" مونودراما من تأليف وإخراج وأداء تمثيلي للفنان غنام غنام، و يرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتي قام بها الفنان غنام غنام عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول "الأرض بتتكلم عربي"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالي يطرح أكثر من سؤال.

العرض الجديد يعد الحلقة الثالثة بعد عرضين قدمتهما الفنان غنام غنام وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى)، والعروض الثلاثة لها منهجية هي أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح، وكل ما يلزم وحسب القاعة هو Head mic وأما الإضاءة فمفتوحة أيضا .



مونودراما بأم عيني للفنان غنام غنام



العرض الأول للفنان غنام غنام بمهرجان المنصورة

مهرجان المنصورة المسرحي يقام من 8 إلى 15 ‏فبراير، يالتزامن مع أعياد محافظة الدقهلية، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وكشفت إدارة المهرجان برئاسة اللجنة ‏العليا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن اختيار النجم أحمد وفيق رئيسا ‏للدورة الثانية من مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي.‏

مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي تأسس في 2022، وأقيمت دورته الأولى من ‏‏16 إلى 22 يوليو من هذا العام، ويتولى المخرج أحمد عبد الجليل منصب مدير ‏المهرجان، كما يتولى النائب أحمد الشرقاوي منصب الرئيس التنفيذي للمهرجان، فيما تتولى إيمان أبوالغيط منصب أمين عام المهرجان، وتم اختيار ‏الفنان أحمد وفيق لرئاسة الدورة الثانية من المهرجان، نظرا لكونه أحد أبناء ‏المنصورة.‏



غنام غنام