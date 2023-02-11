شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور سيدة قوية وتحارب إخوتها بسبب وصية والدها في "الأصلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة ريهام عبد الغفور دور جديد ومختلف تماماً عليها في أحدث أعمالها الأصلى المقرر عرضه على قناة DMC غداً الأحد الساعة 8 مساء، حيث تظهر بشخصية فاطمة الأصلى التي تعمل مع والدها في تجارة قطع غيار السيارات، وتستكمل هذه التجارة بعد وفاته، وتكون أمام وصية والدها بالحفاظ على التجارة والميراث من أخوتها، فتكون سيدة قوية وتدخل في حروب مع أخوتها بسبب الميراث للحفاظ عليه.

تدور أحداث المسلسل حول فاطمة الأصلي (ريهام عبد الغفور) ابنة المعلم سيد الأصلي (أحمد بدير) من كبار تجار قطع غيار السيارات، يتزوج على "أم فاطمة" زوجة ثانية، وينجب منها ثلاث بنات هن فريال وفريدة وفايزة وولداً يدعى فاروق، ومع ذلك تبقى فاطمة هي الأقرب إليه، وهي ذراعه اليمين في تجارته، حتى تشرب منه الصنعة والخبرة كاملة، لكن عند وفاته تتغير الأمور بشكل كبير داخل العائلة.

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

واستطاعت ريهام عبد الغفور خلال الأشهر الماضية فرض اسمها كواحدة من أبرز الفنانات على الساحة الفنية وأصبحت حديث الجمهور على السوشيال ميديا، بعدما قدمت أدواراً صعبة وميمزة وذلك خلال أعمال "وش وضهر" من 10 حلقات مع اياد نصار، و"منعطف خطر" من 15 حلقة مع باسل خياط وباسم سمرة، و"الغرفة 207" مع محمد فراج، وحالياً "ازمة منتصف العمر" من 15 حلقة مع كريم فهمى.

وعلى مستوى السينما، تنتظر ريهام عبد الغفور عرض فيلم "ليلة العيد" خلال الفترة المقبلة، والفيلم تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.