شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جينيفر أنيستون الـ54.. حكاية أزمة رحيل والدها وحلم العودة لبراد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة الكبيرة جينيفر أنيستون بعيد ميلادها الـ 54، وذلك بعدما تميزت كواحدة من أهم نجمات هوليود في السينما والدراما العالمية، وحققت شهرة كبيرة بفضل مجموعة من الأعمال التي لعبتها وأدوار عديدة قدمتها حققت فيها نجاحاً كبيراً كما كانت حياتها ممتلأة بالدراما بصورة لا تقل عن أعمالها خاصة بعدما ارتبطت بالممثل براد بيت ثم انفصلت لصالح ارتباط الأخيرة بـ أنجلينا جولى.

أبرز أدوار جينيفر أنيستون

دور رايتشل فى مسلسل friends هو الأنجح لها خلال 10 سنوات شاركت فى بطولته، حتى نالت عنه جائزة الإيمي برايم تايم، بالإضافة لنجاحها الكبير لتحقق جماهيرية كبيرة.

محنة وفاة والدها

تعرضت أنيستون لمحنة شديدة مؤخراً عام الماضى 2021، حينما توفي والدها قبل عام، واستغرقت فترة قبل أن تعود لجمهوره ونعته بكلمات مؤثرة قالت فيها "بابا… جون أنتوني أنيستون، كنت من أجمل البشر الذين عرفتهم على الإطلاق، ممتنة جدًا لأنك صعدت إلى السماء بسلام وبدون ألم وفي يوم 11/11، فقد كان لديك دائما توقيت مثالي، حتى يوم رحيلك، وسيحمل هذا الرقم إلى الأبد معنى أكبر بالنسبة لي الآن "سأحبك حتى نهاية الوقت".

حلم العودة لـ براد بيت

منذ انفصال براد بيت عن أنجلينا جولى ومع تداول صور لها مع بيت، نالت تلك الصور ضجة كبيرة، واعتبرها الكثيرون إشارة لعودة علاقتهما التى طالما كانت حلم لمحبيهما إلا أن ذلك لم يحدث.