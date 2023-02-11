شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تشارك فى دراما رمضان 2023 بمسلسلى حضرة العمدة والكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة وفاء عامر السباق الرمضانى المقبل، بمسلسلين تعكف على تصويرهما حالياً وتجدسد خلالها شخصيتين مختلفتين تماماً، الأول حضرة العمدة وتقدم فه دور شرير خلال سيدة تتاجر فى أحلام الناس وتأذى من حولها نتيجة تراكمات، والثانى هو الكتيبة 101 والذى تجسد فيه شخصية سيدة بدوية من أهل سيناء.

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

مسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى، ويتناول العمل بطولات الجيش المصرى في سيناء.

وعرض للنجمة وفاء عامر مؤخراً مسلسل "العيلة دى" على قناة dmc، وشارك في بطولته محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وقدمت وفاء عامر 3 مسلسلات في شهر رمضان الماضى، وهم "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمود البزاوي، محمد جمعة، تأليف عبد الرحيم كمال، من إخراج حسين المنباوي، وراجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، وفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وطارق عبد العزيز، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة، إضافة إلى "بيت الشدة".