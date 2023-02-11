سوزان نجم الدين أمام مبنى منهار: “عالأرض الوجع أكبر بكتير”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 08:51 صباحاً - زارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أحد المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي خلف عشرات الاف القتلى والجرحى.

وظهرت سوزان نجم الدين، في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على انستغرام، وهي تقف امام مبنى منهار وهي تتكلم مع مجموعة من الناس.

وعلقت سوزان نجم الدين على الفيديو كاتبة: “عالأرض الوجع أكبر بكتير”.

وكانت سوزان نجم الدين قد قالت في تصريح لصحيفة الوطن السورية أن “الشعب السوري عانى كثيرًا من أزمات متتالية ومتعددة، من طقس بارد وصقيع وحروب ودمار وهزات وزلازل، على مدار الـ12 عامًا الماضية.. تعبنا بما فيه الكفاية”.

وأضافت سوزان ن”م الدين، أنّ «الزلزال جمع السوريين من أول وجديد، وجعلتنا على محك واحد من الازمة وعلى جانب واحد، فرغم الألم لكن هناك أمل»، مضيفة: «أعتقد أنّ الزلزال سيكون آخر نكبة لسوريا.. وأتمنى أنّ ما يحدث معنا يكون سببًا مباشرًا لإلغاء العقوبات وهذا الحصار الأليم الذي تسبب في وقوع ظلم كتير على الشعب خصوصًا في تلك الازمة، التي منعت وصول مساعدات للمتضررين من الزلزال”.

واعتبرت سوزان نجم الدين، أنّ “الأزمات الكبيرة توحد الشعوب، لذلك أتمنى أنّ تكون هذه آخر نكبة لبلادي.. إحنا تعبنا كفاية خلاص.. أتمنى صوتنا يوصل للسوريين والعقوبات تترفع.. كفاية وجع وآلم.. عاوزين نعيش”.