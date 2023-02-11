شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يجسد دور والد علي ربيع في فيلم "بعد الشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان بيومى فؤاد دور والد على ربيع خلال أحداث فيلم بعد الشر الذى انطلق تصويره في الأيام الماضية تمهيداً لعرضه قريباً، وخلال الأحداث تحدث العديد من المواقف الكوميدية بين بيومى فؤاد وعلى ربيع بسبب حياه الابن الغير مستقرة حتى يعيش قصة حب بعد ذلك.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وبدوره حرض المخرج أحمد عبد الوهاب أن يبدأ تصوير الفيلم مبكراً من أجل الافنتهاء منه في فترة وجيزة، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل ترغب في طرحه خلال موسم عيد الفطر أو الأضحى بأقصى تقدير.

يذكر أن بيومى فؤاد يعرض له حالياً فى السينمات أفلام "اتنين للايجار" الذى يجمع بمحمد ثروت وعدد من ضيوف الشرف وإخراج شادى على، و"شلبى" الذى يشارك فى بطولته مع كريم محمود عبد العزيز وروبى وإخراج بيتر ميمى، و"أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، تارا عماد وإخراج محمود كريم.

وانتهى بيومى فؤاد مؤخراً من تصوير فيلم "الصف الأخير" الذى يقوم ببطولته يشارك فيه تيام قمر ياسر الطوبجي، أمجد عابد، ومحمد عبد العظيم، وقصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، من إخراج شريف محسن، وتدور قصة الفيلم حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.