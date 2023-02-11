كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 06:54 صباحاً - ردت المغربية المثيرة للجدل ابتسام مومني على متابعة اتهمتها بالخضوع لعمليات تجميل لتكبير حجم صدرها. فقد ظهرت مومني عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تستعرض حجم صدرها قائلة “حبيبتي اللي مسوية سيليكون يكون صدرها قاسي ما يتحرك”. وقامت بعدها مومني بالقفز لتحريك صدرها ثم قالت “انا ما شاء الله بيتحرك مئة بالمئة”. وتابعت “الله اذا بيخلق شي حلو وهو جميل يحب الجمال وخلق الكون كله بسبعة ايام وقفت على صدري “.

كانت هذه تفاصيل خبر المغربية ابتسام مومني تحاول ان تثبت لمتابعيها ان حجم صدرها طبيعي وليس سيليكون.. شاهد ماذا فعلت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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