عرض فيلم "حظر تجول" بنادى سينما المرأة الخميس 23 فبراير

القاهرة - سامية سيد - يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن عرضاً سينمائياً لفيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس وذلك يوم الخميس الموافق 23 فبراير بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك بحضور صناع العمل وعدد من السينمائين والفنانين وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها مديرة النادي الناقدة السينمائية شاهندة محمد على

يذكر أن فيلم "حظر تجول" حصل على 12 جائزة فى الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام التى عُرضت خلال عام 2020، فحصل الفيلم على العديد من الجوائز بين الاربع وعشون فيلم مصري الذين عرضوا عام 2020 في دور العرض والمنصات.

وخلال جولات الفيلم حصد العديد من الجوائز خلال منافساته فى المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، حيث فاز بـ 4 جوائز فى مسابقة الفيلم المصرى من جمعية كتاب ونقاد السينما وهى جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لأمير رمسيس، جائزة أفضل ممثلة للنجمة القديرة إلهام شاهين، وجائزة أفضل وجه صاعد النجم محمود الليثي، وأيضًا 4 جوائز فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 69 وهى جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، جائزة الأبداع الفنى للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

وكان الفيلم قد نافس فى المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 42، وحازت نجمته إلهام شاهين علي جائزة أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم، كما فى مهرجان القدس للسينما العربية.

وتدور قصة الفيلم حول فاتن التي خرجت من السجن بعد

عشرين عاماً، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثي، والنجم الفلسطينى كامل الباشا الحاصل، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فنى عاصم على، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.