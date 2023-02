شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water تتخطى 40 مليون جنيه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water حاجز الـ 40 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى، بعد أقل من شهرين عرض، حيث انطلق الفيلم في مصر حيث انطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم 14 ديسمبر الماضى، مواصلا تسجيل أرقام قياسية على مستوى الإيرادات في دور العرض حول العالم.

واستطاعه فيلم Avatar: The Way of Water تحقيق اجمالى إيرادات بلغت 2 مليار و 200 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى، وأنقسمت الإيرادات بين 638 مليونا و639 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، ومليار و539 مليونا و 280 دولارا بشباك التذاكر حول العالم.

وحصل فيلم Avatar: The Way of Water على تقييم وصل إلى 84% من قبل 142 ناقدًا عالميًا.

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و12 دقيقة.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).