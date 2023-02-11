شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم الغناء فى برنامج الدوم تختار 14 متسابقا للمرحلة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة تحكيم برنامج الدوم التي تشكلت من النجمة أنوشكا والفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة، 14 متسابقا في مرحلة الأداء الكامل للتصعيد للمرحلة القادمة، وهم: يحيي المنواتي، مصطفى ذكري، أماني سمير، ليديا لتشيانو، أحمد الشوالي، أسماء الدسوقي، محمود جمعة، منعم يوسف، تمارا عماد، محمد زين، شهد عبد المجيد، مادونا مجدي، أسامة العشري، خلود محمد.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.