شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد: البخور قبل تسجيل الأغنيات بيريح أعصابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة DMC الجزء الثانى من حلقة النجمة أنغام، والتي استضافت فيها النجم الكويتى عبد الله الرويشد.

وخلال الحلقة، قالت أنغام فى مديح ضيفها عبد الله الرويشد: "أنا من الناس اللى بتسمعك بهيام، ومزاجك الفني هو اللى بيحكمك، بتغنى عشان تستمتع".

ووجهت أنغام سؤالا لعبد الله الرويشد قائلة: "إزاى بتحافظ على شباب صوتك؟ ليرد عبد الله الرويشد: "لو مزاجى حلو أغنى.. مش عايز أغنى خلاص، لكن مش بتمرن، بعد ما بخلص الأغنية خلاص بنساها".

وعن كواليس تسجيله للأغنيات، قال: "بحب البخور عشان بيريح أعصابى قبل الغناء".

وفى ختام الحلقة، شكرته أنغام لقبوله دعوتها للبرنامج، وقال الرويشد: "البرنامج عاجبني وأصريت على إني أشوفه، وكمان أنتِ من الناس اللي بحبها".

وكان المطرب الكويتى عبد الله الرويشد قد طرح أغنيتين جديدتين من ألحانه، الأغنية الأولى تحمل اسم "اعترف لك" وهى من كلمات على مساعد ومن ألحان عبد الله الرويشد وتوزيع يحيى الموجى، أما الأغنية الثانية تحمل اسم "ارجع"، وهى من كلمات عبد اللطيف البناى وألحان عبد الله الرويشد وتوزيع محمد على.

ويستعد عبد الله الرويشد لطرح أغنيات أخرى في مينى ألبوم يتكون من 5 أو 6 أغنيات، ويغنى من ألحان خالد الشيخ، وألحانه أيضًا، وهناك تعاون للمرة الثانية مع الفنان عبد القادر الهدهود، أما الكلمات فستكون مع الشاعرة فتحية عجلان، وكذلك الشاعر على مساعد، والشاعر أحمد الصالح.