“وجهها صار مثلث”.. تغير جديد في ملامح دنيا بطمة يصدم متابعيها

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 02:51 صباحاً - صدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تغير جديد في ملامحها بعد عمليات التجميل..

وأطلت دنيا بطمة عبر فيديو نشرته على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وتتراقص على انغام اغنية “حبك ومانجا وتفاح”.

غير ان ما لفت النظر في الفيديو التغير الجديد في ملامح وجه دنيا بطمة خاصة من ناحية ذقنها والذي بدا بشكل أشبه بالمثلث.

وقد انهالت التعليقات الساخرة على الفيديو حيث جاء بعضها على الشكل التالي: