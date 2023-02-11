شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد: عمار الشريعى سجل دخول أغنية "مسحور" بكعب إيناس جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة DMC الجزء الثانى من حلقة النجمة أنغام، والتي استضافت فيها النجم الكويتى عبد الله الرويشد.

وخلال الحلقة قص عبد الله الرويشد كواليس تسجيله أغنية "مسحور" بصحبة الموسيقار عمار الشريعى، وقال: "كنا نتجمع أنا وفنانين كتير عند عمار فى البيت، وفى مرة الإعلامية إيناس جوهر كانت جاية من فرح، وكانت لابسة (كعب عالى) عامل صوت، سمعه عمار وقال لها: إيه يا إيناس أنتِ جاية من فرح، وخد صوت كعب إيناس جوهر فى الأغنية.

وعن أول مرة يغنى فيها فى القاهرة، كشف الرويشد: "أول مرة وقفت على مسرح فى القاهرة، فى البداية كانت فى الفنادق، وفى مرة حمادة النادى قال لى إيه رأيك تغنى فى دار الأوبرا المصرية فى ليلة بعنوان "ليلة كويتية"، وكان أول حفل كبير لى فى القاهرة.

وكان المطرب الكويتى عبد الله الرويشد قد طرح أغنيتين جديدتين من ألحانه؛ الأغنية الأولى تحمل اسم "اعترف لك" وهى من كلمات على مساعد ومن ألحان عبد الله الرويشد وتوزيع يحيى الموجى، أما الأغنية الثانية تحمل اسم "ارجع"، وهى من كلمات عبد اللطيف البناى وألحان عبد الله الرويشد وتوزيع محمد على.

ويستعد عبد الله الرويشد لطرح أغنيات أخرى في مينى ألبوم يتكون من 5 أو 6 أغنيات، ويغنى من ألحان خالد الشيخ، وألحانه أيضًا، وهناك تعاون للمرة الثانية مع الفنان عبد القادر الهدهود، أما الكلمات فستكون مع الشاعرة فتحية عجلان، وكذلك الشاعر على مساعد، والشاعر أحمد الصالح.