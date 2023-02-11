شكرا لقرائتكم خبر عن تمارا عماد تبدع فى غناء "كان يا ما كان" وأنوشكا تعلق: محدش يقول للقمر لأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدعت متسابقة الدوم تمارا عماد، خلال مرحلة الأداء الكامل ببرنامج الدوم، بأغنية "كان يا ما كان" للمطربة ميادة الحناوي، وعلقت النجمة أنوشكا، العضو بلجنة التحكيم، عليها قائلة: "برافو محدش يقدر يقول للقمر لأ"، كما أشاد بها الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.