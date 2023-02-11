شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد: أداء أغنية "اللهم لا اعتراض" استلهمته من الأبنودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة DMC الجزء الثانى من حلقة النجمة أنغام والتي استضافت فيها النجم الكويتى عبد الله الرويشد.

وأثنت أنغام على أداء ضيفها وصوته قائلة: "عندك سلاسة فى الأداء، والغناء معك مش سهل.. اللى يغني معاك يحس أنه مزنوق"، فرد عبد الله الرويشد: "أنتي توأمي، وتوأم صوتى".

وتطرقت أنغام إلى أغنية "اللهم لا اعتراض" التي غناها الرويشد وقت الغزة العراقى لدولة الكويت، وقالت: "ذكرى مؤلمة، وقت ما غنيت اللهم لا اعتراض، البيوت المصرية كلها كانت بتبكي، أداؤك وقتها كان حاجة من الخيال، صدق فى شعورك وقتها دخل القلوب بلا استئذان".

بينما قال الرويشد: "اللى شجعنى على الموضوع الراحل عبد الرحمن الأبنودي، كان هو اللى بيعبر لي، وكانت لحن الأستاذ جمال سلامة".

كما تحدث الرويشد عن أبرز الملحنين الذين تعاون معهم، أبرزهم خالد الشيخ الذى قال عنه: "موسيقي رحباني، شاطر جدا" وعلقت أنغام: أنا بموت فى أغنية "صدقيني" اللى من ألحان الشيخ ، وقال الرويشد إن الصعب في تلك الأغنية "الكوبليه الأخير".

كما تحدث عن أبو بكر سالم وقال: "الأب الروحي والحنون، واللى بيحتضني، وتلاقى بساطة الأب عنده"، وقالت أنغام: "أنا اتشرفت بيه وغنيت له".

وعن أول الأغنيات التي لحنها عبد الرويشد قال: "أول حاجة ألحن لها يخون الود".