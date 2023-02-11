شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تزور حلمى بكر وتعلق: قريب هيكون بره المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت الفنانة التونسية، الموسيقار حلمى بكر الذى يرقد فى المستشفى منذ أيام، ونشرت صورا من الزيارة وعلقت: "سعيدة جدا إني اطمنت على الفنان الكبير حلمي بكر وبطمنكوا هو بخير و قريب جدا هيكون معانا برة المستشفى إن شاء الله".

وكان الفنان حلمى عبد الباقى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد كشف فى تصريح لـ"الخليج 365" تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر، مطمئنًا محبيه بأنه بحالة صحية جيدة.

وقال حلمى عبد الباقى، إن الموسيقار حلمى بكر حالته مستقرة، وهو الآن فى المستشفى يتلقى العلاج اللازم بعد تورم قدمه، لكن وظائف الجسم عادت تعمل بشكل طبيعى .

من ناحية أخرى، طالب الموسيقار حلمى بكر فى رسالة إلى محبيه من على فراش العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة إلى محبيه كان مضمونها ادعولى أقوم بالسلامة وبشكر الناس الجميلة اللى سألت عنى، معربا عن سعادته بمظاهرة الحب لجموع محبيه على باب الرعاية للاطمئنان على حالته الصحية .

ووجه حلمى بكر الشكر لمجلس نقابة الموسيقيين ونقيبها مصطفى كامل على الوقوف بجانبه في هذه المحنة وأعضاء الجمعية العمومية وجموع الفنانين وغير الفنانين الذين اهتموا بالسؤال عن صحته .

ووجه الشكر لابنته ريهام على تفريغ طاقتها في الحصول على رضا والدها والعمل على إعداد وجبات طعام لتناولهما سويا لكسر الملل وإدخال السعادة عليه في محنته.

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة صحية شديدة استدعت دخوله المستشفى وبقاءه داخل العناية المركزة .