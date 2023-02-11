شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد: عمار الشريعى عنده ملكة الدهشة.. وكنت بخاف أغنى قدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة DMC الجزء الثانى من حلقة النجمة أنغام والتي استضافت فيها النجم الكويتى عبد الله الرويشد.

وقال عبد الله الرويشد، خلال الحلقة، إن الموسيقار الكبير عمار الشريعي عنده ملكة الدهشة بالنغمات، كما كشف عن ذكرياته معه قائلا: عمار اشتغل مكساج أغنية "رحلتك" واشتغل كمهندس صوت، بعدها قال لى: "عايزين نشتغل مع بعض، قلت له يا ريت".

وأضاف: بينى وبين عمار سين، هو مسمينى (دول)، وأنا مسميه (مور) رحت له البيت نتعشى ومعايا الشاعر بدر بورسلى، وفى قعدة واحدة لحن أغنية (أستحملك) سبحان الله يسمع الكلمة ويلحنها.

وتابع: كنا بنسجل أغنية (مسحور) وكنت خايف من الدخول، مش عارف أغنى قدامه، قلت له انزل الكافتريا اشرب شاى، وأنا بعدها سجلت الأغنية.

وأشاد الرويشد بالتترات التي قدمها عمار الشريعى فى المسلسلات المصرية، وقال: "اللى بيوصل لى إحساس عمار، الفنان على الحجار".