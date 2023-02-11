علا غانم تدخل المستشفى بعد اصابتها بكسور وارتجاج في المخ

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 12:54 صباحاً - نُقلت الفنانة المصرية علا غانم إلى المستشفى مؤخرا بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وبحسب مواقع مصرية، فقد أرسلت ابنة علا غانم رسالة، جاء فيها: ” أنا ابنة علا غانم، ماما حاليا في المستشفى تعاني من ارتجاج في المخ، وكسر في العظام ونزيف داخلي، لن تكون قادرة على حضور أي عروض خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفنانة علا غانم جدلا كبيرا بعدما كشفت عن أزمة تمر بها مع زوجها.

بدأت القصة ظهر الإثنين 6 فبراير بمنشور عبر حسابها على انستغرام تستغيث فيه وتقول إنها تعرضت لعنف وقهر وطردت من منزلها.

ثم بعدها أوضحت في تصريحات صحفية إن زوجها سرق هاتفها المحمول وخواتم من يديها ويد والدتها وأخرجها من منزلها بملابس النوم “الروب” في منتصف الليل.