“يا ربي مو حاج”.. نسرين طافش تنهار من البكاء على ضحايا الزلزال.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 12:54 صباحاً - انهارت الفنانة السورية نسرين طافش من البكاء خلال حديثها عن ضحايا زلزال سوريا وتركيا الذي خلف عشرات الاف القتلى والجرحى..

وقالت نسرين، في لقاء تليفزيوني لها مع الإعلامية نايلة تويني: “بحاول أمسك حالي، وكتير صعب الشئ اللي شوفناه هذا اليوم، ما بحب أبكي في البرامج عامة، ولكن الشئ اللي صار اليوم كان خضة”.

وأضافن: “المشاهد كانت بشعة وكنت بسأل حالي وأقول يا ربي ما حاج المعاناة اللي مر بها الشعب السوري خلال الحرب ومعاناة غلاء المعيشة والأسعار النيرانية اللي عم بتصير، والأحوال المعيشية الصعبة حتى يسير كارثة طبيعية”.

وتابعت: “أنا بنت حلب وأكلتها كتير منيح، وهي كتير قريبة على تركيا، وبقيت أشوف قدامي حارات وشوارع مدمرة أنا بعرفها لأني كنت بمشي فيها وأنا صغيرة”.