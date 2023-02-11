شكرا لقرائتكم خبر عن قصة 5 نساء فى حياة ليوناردو دى كابريو بـ5 شهور منذ انفصاله عن كاميلا مورنو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى النجم ليوناردو دى كابريو خلال الفترة الحالية بمتابعة كبيرة بعيداً عن أعماله الفنية خلال الفترة الراهنة، وإنما بسبب علاقاته حيث أنه مؤخراً ارتباط بأكثر من علاقة كلما أكدت التقارير أنها علاقة جديدة يدخلها تحولت لمجرد شائعة فيما بعد حسب نفس التقارير والتأكيدات فيما بعد مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نرصد فيها أبرز تلك القصص.



صديقات ليوناردو دى كابريو

العلاقة الأولى الذى ارتبط بها ليوناردو عقب انفصاله عن كاميلا مورنو كانت مع عارضة الأزياء كاميلا مورنو، إلا أنها سرعان ما حدث الانفصال بصورة سريعة دون تطرق من الثنائى لها من قريب أو بعيد.



ليوناردو وجيجى

بعد ذلك أتت العلاقة الثانية الذى تم الكشف عنها ليلة رأس السنة 2023 حينما ظهر Leonardo DiCaprio على متن يخت مع الممثلة فيكتوريا لاماس )23 عامًا( بالإضافة إلى عدد قليل من الأصدقاء، منهم دريك وتوبي ماجواير لتقول الأخبار أن دى كابريو ارتبط بالممثلة الصغيرة التي تصغره بـ 25 عامًا.



Leonardo DiCaprio -وفيكتوريا لاماس

بعد ذلك حير Leonardo DiCaprio متابعيه حينما ظهر بعيداً عن لاماس، إذ نشر تقرير الديلي ميل أن ليوناردو دى كابريو للمرة الأولى منذ زمن يظهر معه نساء فوق سن الـ 25، وذلك فى إشارة ساخرة لما هو معروف بشأن دي كابريو عن أن علاقاته كلها لم تشهد ارتباطه بأى نساء أكبر من هذا السن، حتى أنه فسخ ارتباطه بعارضة الأزياء كاميلا مورنو بعد اتمامها عامها الـ 25، وذلك بعدما شهد الحفل تواجد ريبيكا وليليا اللاتي يعدا من أبرز الموديل فى عالم الأزياء.



صديقات Leonardo DiCaprio

جدير بالذكر أن ريبيكا وليليا تترواح أعمارهم ما بين الـ 27 عاما لـ 28 عامًا إلا أن تقرير الديلي ميل وصفهم بأنهم أشبه بالعواجيز بالنسبة لما اعتاد عليه ليوناردو دى كابريو.