شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "حكايات جروب الدفعة" قبل عرضه غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى البوسترات الرسمية لمسلسل حكايات جروب الدفعة المقرر انطلاق عرضه غداً السبت على قناة ON الساعة 8 مساء، وتصدر البوسترات الفنانة شيرى عادل وجميع الفنانين المشاركين في البطولة، وياتى ذلك بعدما طرحت قناة ON البرومو الرسمي للعمل أمس الخميس تمهيداً لبدء العرض.

ويعرض مسلسل "حكايات جروب الدفعة" على قناة ON من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً، والساعة 10 صباحا والساعة 5 مساء، كما يعرض يالتزامن على منصة watch it.

"جروب الدفعة" هو الجزء الثالث من مسلسل "حكايات" لورشة "مصنع الحكايات -هاني سرحان"، ومن بطولة شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داود، صفاء الطوخي، إيمان الشريف، وئام مجدي، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

وعرضت قناة ON أول حكايتين من المسلسل الأولى بعنوان "جروب العيلة" بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، حنان سليمان، صفاء جلال، رشا مهدي، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، ومنير مكرم، سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج منال الصيفي.

والحكاية الثانية بعنوان "جروب الماميز" بطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، انتصار، هبة عبد الغنى، حجاج عبد العظيم، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، أحمد حبشى، وعدد من الأطفال، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.



حكايات جروب الدفعة