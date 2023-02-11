شكرا لقرائتكم خبر عن أجزاء ثانية في طور الكتابة من أفلام التسعينيات والألفينيات من بينها الناظر وكده رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عدد من الأفلام في فترة التسعينات والألفينات نجاحاً كبيراً في السينما المصرية من حيث الجماهيرية ومن حيث الإيرادات أيضاً، فأصحبت هذه الأفلام حلم يراود الجمهور بأن يروا أجزاء ثانية منه، وهو ما لمسه صناع السينما من خلال صفحات التواصل الإجتماعى، وبالفعل قرر بعض صناع هذه الأفلام تنفيذ هذه الفكرة بتقديم جزء ثانى من العمل الذى حقق له جماهيرية كبيرة وقتها من بينها فيلم الناظر وفيلم كدة رضا.

فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية

يعتبر فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية من أهم الأفلام التي تم تقديمها في السينما المصرية، بل كان سبباً في شهرة كافة أبطال العمل في وقت كانت تعانى فيه السينما المصرية من الركود، وطالب عدد كبير من جمهور هنيدى بأن بتقديم جزء ثان من العمل الكوميدى الذى يحمل الكثير من الذكريات لهم، ليكشف هنيدى مؤخراً من خلال استضافته في أحد البرامج بأنه يجتمع بصفحة دائمة مع مدحت العدل وهما حالياً بنهاية السيناريو، مؤكداً أن كافة أبطال العمل سيكونوا متواجدين".

فيلم حريم كريم

أعلن النجم مصطفى قمر، خلال استضافته في حلقة برنامج "أنغام" المذاع على قناة Dmc، الانتهاء من سيناريو الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" والذى يأتي بعنوان "أولاد حريم كريم"، وتدور فكرته حول أن أولاد أبطال العمل كبروا، مشيرا إلى أن ابنه "تيام" سيكون فى الفيلم ويؤدى دور ابنه، خاصة أنه يدرس المسرح فى الجامعة الأمريكية.

فيلم كده رضا

كشف النجم أحمد حلمى، عن تحضيره الجزء الثانى من فيلم "كده رضا"، وأن سيناريو الفيلم في مرحلة الكتابة، وقد كتب أحد متابعي أحمد حلمى، تعليق على إنستجرام يقول له: "حلمى ما تعمل جزء تانى من فيلم كده رضا"، ليرد عليه أحمد حلمى قائلاً: "هيحصل ناس كتير جدًا سألونى وهنلبى رغباتهم أكيد الفيلم بيتكتب دلوقتى".

فيلم الناظر

يعتبر فيلم الناظر من أبرز أفلام الفنان الكوميدى الراحل علاء ولى الدين، بل هو علامة في مشواره الفني وبسبب النجاح الذى حققه هذا العمل قرر المخرج مجدى الهوارى تقديم جزء ثانى من الناظر ولكن الامر ما زال بدون تفاصيل خاصة بعد رحيل علاء ولى الدين، ولكن مجدى الهوار اجتمع مع المؤلف أحمد عبدالله لتكون هذه بداية كتابة الجزء الثانى من فيلم الناظر.