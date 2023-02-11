شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تعليقا على بطلان انتخابات النقابة: لم يصدر حكم قضائي إلى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة السابقة، التي فاز بها النقيب مصطفى كامل، وقال الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة النقابة: "بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة، تود النقابة أن توضح الطبيعة القانونية للتقرير الصادر ببطلان انتخابات النقابة".

وتابع: "هذا تقرير بالرأي القانوني مقدم من هيئة المفوضين وله كل التقدير والاحترام، وهذا التقرير غير مُلزم للمحكمة، ويتم إيداعه في ملف الدعوي ويقدم إلى رئيس المحكمة خلال 3 أيام، على أن يعين رئيس المحكمة تاريخ لنظر الدعوى بعد ذلك".

وذكر أن قلم الكتاب يقوم بعد ذلك بإبلاغ أطراف الدعوى وهم ( النقابه - محام الطرف الآخر ) بموعد بدء الجلسات، موضحا أنه حتي الآن لم يصدر حكم قضائي ببطلان الانتخابات حتي يتم تنفيذه من جانب النقابة أو الطعن عليه، والنقابه تحترم الرأي القانوني لهيئة المفوضين الموقرين وتحترم وتُجل أحكام القضاء المصري.