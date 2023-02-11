شكرا لقرائتكم خبر عن "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال يتخطى 10.5 مليون جنيه في السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "أخي فوق الشجرة" أمس الخميس إيرادات بلغت 401 ألف و990 جنيها في دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار الفترة الماضية 10 ملايين و639 ألفا و790 جنيه.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الأفلام، فبجانب أنا لحبيبى يعرض فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.