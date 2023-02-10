شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الإسباني كارلوس سورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المخرج الإسباني كارلوس سورا، أحد أشهر الأسماء في السينما الأوروبية والمعروف عالميا بأعماله النقدية لحكم الديكتاتور فرانكو منذ ستينات القرن الماضي، اليوم الجمعة، عن 91 عاما، كما أعلنت الأكاديمية الإسبانية للسينما.

وكتبت الأكاديمية عبر «تويتر» أنها «ببالغ الأسى تنعى كارلوس سورا، أحد أهم السينمائيين في تاريخ السينما الإسبانية، الذي توفي اليوم في منزله عن 91 عاماً، محاطاً بأحبائه».

وكان مقرراً أن يتسلم سورا غداً السبت جائزة «غويا فخرية» خلال حفلة توزيع هذه المكافآت التي تُوصف بـ«الأوسكار الإسبانية» وتستضيفها هذه السنة مدينة إشبيلية في جنوب البلاد.

وطُرح آخر أفلامه بعنوان «لاس بارييس هابلان» (الجدران تتكلم) قبل أسبوع، «في دليل على نشاطه بلا كلل وحبه للعمل حتى الرمق الأخير»، وفق الأكاديمية.

وفي رصيد المخرج نحو خمسين فيلما، وقد وُصف أسلوبه بأنه يجمع بين الشاعرية والمنحى التوثيقي، كما كان يركز في الكثير من أعماله على مصير الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

وعام 1975، أخرج فيلم «كريا كويرفوس» الذي حاز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي ورُشح لنيل جائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.