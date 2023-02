شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تستعد لإنتاج فيلم بطولة ريان رينولدز عن حياة الكوميدى جون كاندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى Amazon Prime Video مفاوضات لإنتاج فيلم جديد من إخراج كولن هانكس، والفيلم الذى لم يحدد له اسم حتى الآن، من المفترض أن يقوم ببطولته النجم ريان رينولدز، الذى يؤدى دور الفنان الراحل جون كاندى، والفيلم المنتظر ستنتجه أمازون إلى جانب جورج ديوى، عبر شركة إنتاج Maximum Effort الخاصة به.

يستكشف الفيلم حياة وإرث الرجل الفكاهى الشهير كاندى، الذى توفي إثر إصابته بنوبة قلبية عام 1994 عن عمر يناهز 43 عامًا، لكن المطلعين يقولون إن الفيلم سيتجاوز الشخصية ويتعمق في الحياة الداخلية التى كان كاندى يخفيها، بدعم كامل من روز، أرملة كاندى، وطفليهما جين وكريس.

ويقول التقرير: "سيستخدم هانكس مقاطع فيديو منزلية ومحفوظات ومقابلات مع العائلة لم يسبق لها مثيل لاستكشاف الرجل الراحل"، وكان كاندى أحد أكثر نجوم الكوميديا رواجًا في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضى، حيث ظهر في أفلام مثل "The Great Outdoors" و"Planes, Trains and Automobiles" و "Uncle Buck" و "Cool Runnings".



جون كاندي و ريان رينولدز وهانكس

وحسبما ورد في صحيفة "Varitey"، فإن كولين هانكس، المشهور بأفلام " Jumanji " والمرشح لجائزة إيمي في فيلم " Fargo " من FX ، عزز حياته المهنية في الإخراج في السنوات الأخيرة، حيث انه أخرج أفلامًا مثل "Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our Friends) "و" All Things must Pass "والمسلسلات التلفزيونية مثل" For 3030 ".

ويفتخر ريان رينولدز، بحياة مهنية إنتاجية نشطة في العديد من سياراته النجمية مثل "Deadpool" و ""Free Guy لكنه بدأ مؤخرًا في الانتقال إلى الفضاء غير الخيالي كمنتج تنفيذي في سلسلة وثائقية.

مثل كولين هانكس في صفقة أمازون شركة UTA و MGMT Entertainment وشركة المحاماة Brecheen Feldman Breimer Silver Thompson،و يتم التعامل مع رينولدز بواسطة WME و Sloane و Offer و Weber & Dern.