شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي لـ"الخليج 365" عن تكريمها في مهرجان "العين": شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة نادية الجندي عن سعادتها البالغة بتكريمها بجائزة الصقر الذهبية من مهرجان العين السينمائي الدولي بدولة الإمارات، وقالت إنه تكريم مشرف لها، خصوصا وإنها الدورة الأولى من المهرجان التي تأخذ الصفة الدولية، بالإضافة إلى أنها الوحيدة التي مثلت مصر هناك.

وتابعت خلال تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "فرحانة ومبسوطة بالتكريم، وكمان باستقبالهم ليا، لأنهم شبهوني بوحش التمثيل عن أعمالي السينمائية، ودا كان لقب جديد بعتز بيه جدًا، وكمان سعيدة بندوتي هناك مع الناقد الفني طارق الشناوي".



نادية الجندي

وكانت نجمة الجماهير نادية الجندي أشادت مؤخرا بالحملة التي أطلقها الخليج 365 تحت عنوان "لن يضيع" للحفاظ على تراث رموز مصر، قائلة إنها تشجع جدًا الحملة على هدفها السامي، مضيفة أن الحفاظ علي تراثنا ضرورة وليس رفاهية، خاصة أن مصر بها الكثير من المقتنيات لكبار نجوم الفن والثقافة والمعرفة.

وأشارت نجمة الجماهير نادية الجندي، إلى أن مصر مر عليها كبار نجوم الفن والثقافة ممن قدموا مسيرة وعطاء كبير للفن ولمصر ويجب أن يتم الحفاظ على هذا التراث وأن يكون لوزارة الثقافة دور كبير في حماية ذلك في متحف كبير يضم كلاً هذه المقتنيات بشكل يليق بقوة مصر الناعمة وبقوة نجوم مصر العظام.