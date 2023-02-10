شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفلتى مايا دياب في لبنان والإمارات حداداً على ضحايا زلزال سوريا وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة اللبنانية مايا دياب، تأجيل حفلتيها التي كانت ستحييهما في بيروت بلبنان يوم 13 فبراير وفى دبى بالامارات يوم 14 فبراير الجارى بمناسبة عيد الحب، وذلك حداداً على ضحايا سوريا نتيجة الزلزال الذى أودى بحياة الكثير.

وطرحت النجمة مايا دياب مؤخراً، أغنية جديدة بعنوان "حلو ده" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.

وطرحت مايا دياب، أيضاً فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عيش أحلى سنين" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والاغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة.

كما طرحت مايا من قبل أغنية "أمى يا أمى" وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين"، كما طرحت أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.