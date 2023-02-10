شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أنا لحبيبي" يتصدر شباك التذاكر أمس ويتخطى 3.5 مليون جنيه في 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "أنا لحبيبي" لكريم فهمي وياسمين رئيس قائمة الإيرادات اليومية أمس الخميس، حيث حصد إيرادات بلغت 471 ألفا و646 جنيها في دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام من طرحة 3 ملايين و613 ألفا و856 جنيها.

"أنا لحبيبي" من بطولة كريم فهمى، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.



أنا لحبيبي

كما تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

وكشفت الفنانة ياسمين رئيس خلال لقائها لتليفزيون الخليج 365 أن شخصيتها الحقيقية تشبه إلى حد كبير شخصبة "ليلى" التي تجسدها في العمل، بالإضافة إلى حبها الشديد لجرعة الرومانسية التي يتناولها العمل.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الأفلام، فبجانب أنا لحبيبى يعرض فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.