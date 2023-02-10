شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم ترث مكتبة والدها فى مسلسل "صراع الفصول" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة دنيا سمير غانم السباق الرمضانى المقبل بمسلسل صراع الفصول الذى بدأت تصويره في الأيام الماضية، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية "أمل" التي ترث مكتبة من والدها بعد وفاته، وتسبب هذه المكتبة في عودتها إلى أكثر من حقبة زمنية وتخوض خلالها العديد من المغامرات الكوميدية.

مسلسل "صراع الفصول" مكون من 15 حلقة، تأليف ورشة كتابة تضم كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال وندا عزت وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كلاً من محمد سلام، خالد الصاوى، سيد رجب، سلوى خطاب، بيومى فؤاد، هالة فاخر ومايان السيد وعدد آخر من الفنانين.

وتكسر دنيا سمير غانم غياب 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

وعرضت دنيا سمير غانم خلال الفترة الماضية مسرحيتها "أنستونا" التى سجلت أول تجاربها على خشبة المسرح، تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

وعرض لدنيا سمير غانم مؤخراً فى السينمات فيلم "تسليم أهالى"، والذى شارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.