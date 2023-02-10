شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تنشر صورة والديها وتدعو لهما: اللهم ارحم من كانوا السند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، كما اعتادت لتتذكرهما كل يوم جمعة بالدعاء لهما، حيث كتبت دنيا بعض كلمات الدعاء لوالديها الراحلين فى تعليقها على الصورة.

وعلقت دنيا سمير غانم، على الصورة بالدعاء لوالديها: "اللهم ارحم من كانوا السند والأمان في الدنيا و اغفر لهم و أجعلهم منعمين بجنتك يا أرحم الراحمين"، ولاقت تدوينتها تفاعلا كبيرًا من الجمهور الذى شاركها الدعاء بالرحمة والمغفرة للراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز.



تغريدة دنيا سمير غانم على انستجرام

وفي سياق آخر، تخوض النجمة دنيا سمير غانم السباق الرمضانى المقبل بمسلسل صراع الفصول الذى بدأت تصويره في الأيام الماضية، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية "أمل" التي ترث مكتبة من والدها بعد وفاته، وتسبب هذه المكتبة في عودتها إلى أكثر من حقبة زمنية وتخوض خلالها العديد من المغامرات الكوميدية.

مسلسل "صراع الفصول" مكون من 15 حلقة، تأليف ورشة كتابة تضم كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال وندا عزت وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كلاً من محمد سلام، خالد الصاوى، سيد رجب، سلوى خطاب، بيومى فؤاد، هالة فاخر ومايان السيد وعدد آخر من الفنانين.

وتكسر دنيا سمير غانم غياب 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.