شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان جنازة والد الفنان شريف إدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان شريف إدريس عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والده الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، مشيرًا أن صلاة الجنازة على والده ستقام من مسجد البشير بحدائق القبة بعد صلاة العصر.

وكتب "إدريس" عبر حسابه على "فيسبوك": "إن شاء الله صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد البشير امتداد شارع ولي العهد حدائق القبه خلف".



شريف إدريس

وكان الفنان شريف إدريس كشف عن وفاة والده عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أبويا مات"، وقام عدد من الفنانين ونجوم الدراما على نعيه منهم الفنان عصام السقا الذي علق قائلا: "البقاء لله ربنا يرحمه و يصبرك"، بينما كتب الفنان مراد مكرم: "الله يرحمه و يحسن اليه و يصبرك يا حبيبي"، والكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوي الدرامي بالشركة المتحدة الذي علق :" لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يرحمه ويغفر له ، خالص العزاء ياشريف".

وكانت أخر أعمال شريف إدريس مشاركته في فيلم "النهاردة يوم جميل"، بطولة الفنان باسم سمرة، هنا شيحة، أحمد وفيق، انتصار، نجلاء بدر، محمد حكيم، محمود الليثي، كريم كوجاك، رمزي العدل، نورهان غزي، إيمي سلام، ألف عمر، بدر صبري، محمد فرغلي، شريف مندور، أماني فتحي، محدي توفيق، محمود بيومي، والفيلم من تأليف وإخراج نيفين شلبي.