شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ونانسى عجرم ووائل كفورى وماجد المهندس وملحم زين نجوم حفلات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى عدد من النجوم عدد من الحفلات الغنائية، اليوم الجمعة، حيث يحيى النجم رامى صبرى حفلاً غنائياً في مدينة الإسكندرية، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، كما يحيى النجم ناصيف زيتون حفلاً غنائاً في دولة الأردن.

ويجتمع النجمان اللبنانيان وائل كفورى وملحم زين خلال حفل غنائى في مدينة أبو ظبى بالأردن، ويقدمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهم الرومانسية بمناسبة عيد الحب.

ويجتمع الثنائى نانسى عجرم وماجد المهندس، حفلاً غنائياً فى دولة الكويت، بمناسبة عيد الحب، وهو الحفل الذى يشهد حضور عدد كبير من الجمهور.

وطرح مؤخرا الفنان رامى صبرى أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" تحمل اسم "حبينا" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل.

يضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هى "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة فهي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل.

كما يضم الألبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل، وأغنية "أنت الأصل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم .

أما أغنية "بتفتكرنى" فهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، والأغنية الأخيرة فى الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات احمد على موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوى.