فن ومشاهير

خالد جلال يفتتح عرض "شفيقة المصرية" على مسرح البالون.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يفتتح عرض "شفيقة المصرية" على مسرح البالون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، العرض المسرحى الاستعراضى "شفيقة المصرية" الذى يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك أمس الخميس، على مسرح البالون بالعجوزة .

ووجه المخرج خالد جلال، وفريق العمل بالمسرحية، التحية والتقدير لاسم مؤلف العرض، الحاضر الغائب د. مصطفي سليم، بحضور السيدة حرمه وأبنائه، والتقطت الصور التذكارية معهم عقب صعودهم على خشبة المسرح.

"شفيقة المصرية" بطولة الفنانين "علا رامي، مجدي فكري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، علاء عوض، وائل علاء، فادي خفاجة، شيرين موسى، أسماء الباجورى" وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، ديكور حازم شبل، استعراضات دعاء سلام، ملابس كوثر محمد، مادة فيلمية ضياء داوود، إضاءة ابراهيم الفرن، مخرج منفذ محمد عمر، إخراج محمد صابر، من انتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ، إحدى الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية.

64440be6-411d-446c-9808-0e9c35d472de
 

 

45a43d4c-57eb-47f2-8a63-21d7e62f27d7
 

 

b12a495e-7792-4cbe-8b40-ea8255faec78
 

 

d6a8eb5c-0deb-48f1-8411-e4ff66567b05
 

 

f3b68142-3276-42b4-965d-ab873e3856c5
 

 

8e6eebbf-bbd7-45a9-a22e-895c9b591aed
 

 

0083159b-d538-48e1-ac30-d893dc658d9c
 

 

a2dd91a2-1815-45ec-b175-3a240d446887
 

 

936c1bb1-6363-4e36-8d36-afe824e09435
 

 

f0f4cb40-b7ed-4e13-afca-e0d5d3aaea6d
 
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا