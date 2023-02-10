شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يفتتح عرض "شفيقة المصرية" على مسرح البالون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، العرض المسرحى الاستعراضى "شفيقة المصرية" الذى يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك أمس الخميس، على مسرح البالون بالعجوزة .

ووجه المخرج خالد جلال، وفريق العمل بالمسرحية، التحية والتقدير لاسم مؤلف العرض، الحاضر الغائب د. مصطفي سليم، بحضور السيدة حرمه وأبنائه، والتقطت الصور التذكارية معهم عقب صعودهم على خشبة المسرح.

"شفيقة المصرية" بطولة الفنانين "علا رامي، مجدي فكري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، علاء عوض، وائل علاء، فادي خفاجة، شيرين موسى، أسماء الباجورى" وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي، ديكور حازم شبل، استعراضات دعاء سلام، ملابس كوثر محمد، مادة فيلمية ضياء داوود، إضاءة ابراهيم الفرن، مخرج منفذ محمد عمر، إخراج محمد صابر، من انتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ، إحدى الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية.







































