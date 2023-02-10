شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إدريس يعلن وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان شريف إدريس عن وفاة والده، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا اليه راجعون، أبويا مات".



شريف إدريس

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه منهم الفنان عصام السقا الذي علق قائلا: "البقاء لله ربنا يرحمه و يصبرك"، بينما كتب الفنان مراد مكرم: "الله يرحمه و يحسن اليه و يصبرك يا حبيبي"، والكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوي الدرامي بالشركة المتحدة الذي علق :" لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يرحمه ويغفر له ، خالص العزاء ياشريف".

وكانت آخر أعمال شريف إدريس مشاركته في فيلم "النهاردة يوم جميل"، بطولة الفنان باسم سمرة، هنا شيحة، أحمد وفيق، انتصار، نجلاء بدر، محمد حكيم، محمود الليثي، كريم كوجاك، رمزي العدل، نورهان غزي، إيمي سلام، ألف عمر، بدر صبري، محمد فرغلي، شريف مندور، أماني فتحي، محدي توفيق، محمود بيومي، والفيلم من تأليف وإخراج نيفين شلبي.