شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال رجل أعمال ومتزوج من مى عمر فى مسلسل "علاقة مشروعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم ياسر جلال شخصية رجل أعمال ومتزوج من مى عمر خلال أحداث مسلسله الجديد علاقة مشروعة المكون من 15 حلقة والذى انطلق تصويره الشهر الماضى للعرض في شهر رمضان المقبل، وخلال الحلقات تتحول حياة ياسر جلال الأسرية المستقرة إلى التوتر بسبب حادث ما تكشفه الأحداث.

"علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومى عمر مجدداً فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عاماً، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج في نهاية الأحداث.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" فى شهر ومضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.

أما مى عمر فعرض لها مؤخراً فى السينمات فيلم "تحت تهديد السلاح" والذى قدمت بطولته مع حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.