شكرا لقرائتكم خبر عن المتسابقة ياسمين أمين تبدع فى التقديم التليفزيونى ببرنامج "الدوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدعت المتسابقة ياسمين أمين خلال مرحلة الأداء الكامل بمسابقة التقديم التليفزيوني خلال الموسم الثاني من برنامج الدوم، وأشادت بها لجنة التحكيم، حيث قال محمد عبد الرحمن في أول تعليق له: "يا ستي الله يباركلك"، كما علق الدكتور محمد سعيد عليها قائلا: "أداؤك هايل وشخصيتك إخبارية بحييكي أنتي موهوبة".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.