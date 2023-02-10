شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز ترفع شعار إطلالات اللون الواحد ما بين الأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جينيفر لوبيز باتت تحب الإطلالات الكاملة باللون الواحد مثلما ظهرت خلال آخر إطلالتين لها أثناء تنزهها ما بين اللون الأسود إلى الأبيض، حيث ظهرت مؤخراً بالأبيض الذى سيطر عليها تماماً أثناء سيرها في شوارع لوس أنجلوس في رحلة البحث عن قصر جديد لها مع بن أفليك.

فى حين جاءت الإطلالة الأخرى باللون الأسود تماماً قبل أيام فى الـ 5 من فبراير، وذلك بعدما رصدتها عدسات المصورين أثناء سيرها وحدها وهي تتجه إلى أحد استوديوهات الرقص داخل ولاية لوس أنجلوس، مثلما ظهرت خلال الصور التي نشرتها الديلي ميل عبر موقعها الإلكترونى.



جينيفر لوبيز باللون الأبيض

Jennifer Lopez التي تخطت سن الـ 50 منذ 3 أعوام معروف عنها عشقها للرقص الذى يعد نمطًا طبيعيًا وجزءًا لا يتجزأ من عروضها الممتدة لسنوات طويلة خلال مسيرتها الفنية التي اعتادت فيها على ذلك عبر خشبة المسرح في حفلاتها.



لوبيز باللون الأسود

من جهة أخرى رد الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز على كافة الشائعات التي طالت علاقتهما خلال الفترة الأخيرة بشأن انفصالهما، ووجود أزمات شديدة بينهما خاصة تلك اللقطات في حفل جرامى الأخير، سواء حينما ظهر أفليك عابس الوجه بصورة كبيرة أثناء رقص لوبيز حيث تصدر بعدها على الفور تريند على تويتر باسم "أنقذوا بن" في إشارة لمعاناته في العيش مع لوبيز.

أيضاً خلال الحفل أظهرت لقطات توبيخ من لوبيز له ما أظهر عليه علامات العبوس أكثر، حيث بدا وكأنه في ضيق مما فعلته على العيان وبجانبهما المذيع الذى كان يقدم الحفل ما جعل الجميع يفسر تلك اللقطات كلاً على طريقته الخاصة.

الرد من بن أفليك ولوبيز لم يأتي بالكلمات وإنما بالفعل بعدما شوهدا مؤخراً حسب تقرير الديلى ميل وهما يشتريا قصر جديد في لوس أنجلوس، وذلك بالتزامن مع استعدادهما لإحياء ذكري زواجهما العام الماضى في وقت قريب.