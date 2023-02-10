شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام وجدى من "إيجار قديم" إلى "كشف مستعجل" على watch it فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة إلهام وجدى ثانى تجاربها في التمثيل، خلال مسلسل كشف مستعجل المكون من 15 حلقة مع محمد عبد الرحمن توتا ومصطفى خاطر والمقرر عرضه حصرياً على منصة watch it في شهر رمضان المقبل، ويأتي ذلك بعد بروزها في مسلسل "إيجار قديم" الذى تم عرضه العام الماضى وخاضت به أول تجاربها في التمثيل.

مسلسل "كشف مستعجل"، بطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنى، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي، وإلهام وجدي، وإيمي طلعت زكريا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويسجل العمل أول تجارب منصة watch it الحصرية في موسم دراما رمضان.

وحققت إلهام وجدى نجاحاً لافتاً في مسلسل "إيجار قديم" والذى قدمت فيه دور الدكتورة ليلى التي تعيش في العمارة التي يمتلكها شريف منير وتجمعها العديد من المواقف مع سكان العمارة، وحكت إلهام وجدى كواليس المسلسل خلال لقائها ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على cbc قائلة: أنا بدندن دايما وماشية بالأغانى 24 ساعة، مشيرة إلى أن أغنية خطوبتها في المسلسل الناس كلها أحبتها كما عبرت عن سعادتها لأن الناس ربطتها بها.

وأكدت أن الفنان شريف منير كان معترضا على مشاركتها في مسلسل إيجار قديم، وعندما رآنى مهتمة ومتحمسة جدا وبشتغل على نفسى علشان الدور غير رأيه، وكان بيدعمنى جدا وكان من الطبيعى أنه يرفض لأنه نجم العمل وانا بكن لكريم أبو ذكرى كل الامتنان والاحترام لأنه جاذف ممكن الناس دلوقتى بعد ما شافت النتيجة تكون فرحانة بده لكن قبل كده كانت مجاذفة .

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، علاء زينهم، رانيا عبد المنصف وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، وقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.