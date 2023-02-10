شكرا لقرائتكم خبر عن كريسى تيجان تعود لوزنها الطبيعى بعد أسبوعين من الولادة.. ظهرت مع ليجند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثنائى كريسي تيجان وزوجها المغنى الشهير جون ليجند باتا لديهما متسع من الوقت من أجل التنزه للمرة الأولى بعدما احتفلا في وقت سابق باستقبال أحدث مولود لهما، وذلك بعد محنة شديدة ضربت الأسرة خلال الفترة السابقة عقب وفاة جنينهما.

إلا أن القدر خبأ لهما استقبال مولود آخر بعدما أعلنت كريسى تيجان فيما بعد عن حملها في طفل جديد استقبلاه مؤخراً، ليظهرا مؤخراً للمرة الأولى بعد مولده وهما يسيرا خلال نزهة في هوليود.



جو ليجند وكريسى تيجان

تقرير موقع الديلى ميل بدوره أكد أن كريسى تيجان بدأت في رحلة فقدان وزنها بسرعة شديدة، حيث بدت بصورة جيدة للغاية خلال الصور الأخيرة لها.



جو ليجند وكريسى تيجان خلال صورتين

وكان الثنائى جو ليجند وكريسى تيجان كشفا عن استقبالهما أحدث مولود لهما فى الـ 20 من يناير الماضى، وشاركا أول لقطة لمولودتهما الجديد من خلال صورة ظهرت فيها المولودة بصحبة أشقائها الأكبر سناً.

وتأتى ولادة كريسى تيجان بعدما شهدت معاناة فى أكتوبر من عام 2021، أى قبل مرور سنة ونصف، حينما فقدت جنينها، بعد 20 أسبوعا من الحمل.

وهو الأمر التى استرجعت ذكرياته مؤخرًا حينما كشفت كريسي تيجان عن قيامها باصطحاب صندوق يحمل رفات ابنها المتوفي "جاك" الذي فقدته بعد 20 أسبوعًا من الحمل نتيجة انفصال المشيمة في سبتمبر 2020، وذلك خلال سفرها بأي مكان مع طفليها لونا 5 سنوات، ومايلز 3 سنوات، مؤكدة أن أبناءها يطلبون ذلك باستمرار.