كتب امير فتحي في الجمعة 10 فبراير 2023 05:43 صباحاً - علقت الفنانة شمس الكويتية على تغريدات للفنانة الاماراتية احلام انتقدت فيها تسريب خبر عن تبرع فنانة لبنانية، قيل انها نجوى كرم، بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا الزلزال في سوريا.
وكتبت شمس تعليقا على هذه التغريدات “احبها لما تتقمصني مرة بالشامة مرة في الشعر والان في الفكر والشخصية حبيبتي ام فاهد جميلة”.
وردا على سؤال عن امكانية حدوث خلاف جديد بين الفنانتين قالت شمس: “لا والله صرت احبها”.
يذكر ان اسم احلام وشمس الكويتية ارتبط بالخلافات سواءا في مجال الفن او الحياة الخاصة وقد احتدم الخلاف بينهما في مرات كثيرة حتى وصل الى المحاكم.
كانت هذه تفاصيل خبر شمس معجبة بـ “فكر وشخصية” احلام.. فهل قصدت السخرية منها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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