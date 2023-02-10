“نفاق مكشوف”.. احلام تنتقد تسريب خبر تبرع فنانة لبنانية بـ 2 مليون دولار لصالح ضحايا الزلزال في سوريا

كتب امير فتحي في الجمعة 10 فبراير 2023 03:50 صباحاً - انتقدت الفنانة الاماراتية احلام تسريب خبر تبرع فنانة لبنانية بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا الزلزال في سوريا.

وقالت احلام ردا على تغريدة ذكرت هذا الخبر “والله ما شاء الله على النفاق تبرعت ب ٢ مليون دولار وماقالت وانت كيف عرفت؟! ولمن تبرعت وكيف ومتى ارجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال ؟؟؟!!!!ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصروا من اول ولا راح يقصرون من تالي”.

وقالت في تغريدة اخرى: “وبعد كم يوم بيطلع الخبر الفنانه الكبيره العظيمه تبرعت بأثنين مليون دولار لوووووول نفاق مشكوف ماراح يمر مرور الكراااام يكفينا غش”.

يذكر انه تم تداول خبر امس عن تبرع فنانة لبنانية، قيل انها نجوى كرم، بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا الزلزال في سوريا غير ان هذا الخبر تم نفيه لاحقا حيث تحدث احد المواقع انها “لعبة سياسية تم لعبها لمحاولة ايذاء اسم نجوى كرم”.